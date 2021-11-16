محافظ القاهرة ينعي النائب أحمد زيدان

كتب- محمد نصار:

نعى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بمزيد من الحزن والأسى النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن حي الساحل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والذي وافته المنية اليوم.

وقال المحافظ، في بيان، إن الراحل كان رمزا يحتذى به للشاب المحب لوطنه والذي لم يدخر جهدا من أجل خدمة وطنه سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد الراحل برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.