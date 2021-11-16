كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 17 نوفمبر وحتى الاثنين 22 نوفمبر 2021.

الأربعاء 17 نوفمبر

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفرالشيخ - الدقهلية - الغربية)، على فترات متقطعة بنسبة 40% إلى 50% يصاحبها نشاطا للرياح.

- أمطار خفيفة صباحا على مناطق متفرقة من وسط وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسب من 20% إلى 30% تقريبا.

الخميس 18 نوفمبر

- شبورة مائية من 5 إلى 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

- نشاط رياح أحيانا على مناطق متفرقة من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الجمعة 19 نوفمبر

- - شبورة مائية من 5 إلى 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

- نشاط رياح أحيانا على مناطق متفرقة من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

واعتبارا من يوم السبت المقبل 20 نوفمبر تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض درجات الحرارة إلى جانب نشاط الرياح على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.