Masrawy logo white

طقس 4 أيام.. موجة تقلبات جوية تؤثر على القاهرة

11:40 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
طقس 4 أيام.. موجة تقلبات جوية تؤثر على القاهرة

الطقس

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 17 نوفمبر وحتى الاثنين 22 نوفمبر 2021.

الأربعاء 17 نوفمبر

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفرالشيخ - الدقهلية - الغربية)، على فترات متقطعة بنسبة 40% إلى 50% يصاحبها نشاطا للرياح.

- أمطار خفيفة صباحا على مناطق متفرقة من وسط وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسب من 20% إلى 30% تقريبا.

الخميس 18 نوفمبر

- شبورة مائية من 5 إلى 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

- نشاط رياح أحيانا على مناطق متفرقة من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الجمعة 19 نوفمبر

- - شبورة مائية من 5 إلى 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

- نشاط رياح أحيانا على مناطق متفرقة من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

واعتبارا من يوم السبت المقبل 20 نوفمبر تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض درجات الحرارة إلى جانب نشاط الرياح على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

3

الطقس الأرصاد الشبورة الأمطار تقلبات الطقس

الخبر التالى:

"سوا نرجع فرحتنا".. تفاصيل افتتاح الدورة الخامسة لملتقى "أولادنا"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
946

إصابات اليوم

68

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

344907

إجمالي الإصابات

19567

إجمالي الوفيات

288114

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا