غدًا.. تشييع جثمان النائب أحمد زيدان من مسجد الفتح بالساحل

كتب - محمد عبدالناصر:

تقام صلاة الجنازة على النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدا بعد صلاة الظهر فى مسجد الفتح بميدان الخلفاوى شبرا مصر.

ومن المقرر أن يقام العزاء مساء الغد بشارع عاشور حسين المتفرع من شارع معمل الألبان بالخلفاوي.

وتوفى اليوم النائب أحمد زيدان، وذلك بعد معاناة مع المرض.

ونعى حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدى، النائب أحمد زيدان، والذى وافته المنية اليوم.