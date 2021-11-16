Masrawy logo white

غدًا.. تشييع جثمان النائب أحمد زيدان من مسجد الفتح بالساحل

09:48 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
غدًا.. تشييع جثمان النائب أحمد زيدان من مسجد الفتح بالساحل

النائب احمد زيدان

كتب - محمد عبدالناصر:
تقام صلاة الجنازة على النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدا بعد صلاة الظهر فى مسجد الفتح بميدان الخلفاوى شبرا مصر.

ومن المقرر أن يقام العزاء مساء الغد بشارع عاشور حسين المتفرع من شارع معمل الألبان بالخلفاوي.

وتوفى اليوم النائب أحمد زيدان، وذلك بعد معاناة مع المرض.

ونعى حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدى، النائب أحمد زيدان، والذى وافته المنية اليوم.

أحمد زيدان حزب حماة الوطن تنسيقية شباب الأحزاب جنازة أحمد زيدان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
946

إصابات اليوم

68

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

344907

إجمالي الإصابات

19567

إجمالي الوفيات

288114

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا