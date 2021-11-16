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هل تختلف قيمة المقايسة للعداد الكودي عن التقليدي؟ مصدر بـ"الكهرباء" يجيب

09:00 ص الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
هل تختلف قيمة المقايسة للعداد الكودي عن التقليدي؟ مصدر بـ"الكهرباء" يجيب

العدادات الكودية

​كتب- محمد صلاح:

يعتقد بعض المستهلكين أن العداد الكودي يختلف عن العداد التقليدي في قيمة المقايسة وطريقة حساب الفاتورة، إلا أن هذا ليس صحيح وفق تأكيدات مصدر مسئول في الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن العدادات الكودية التي يتم تركيبها للمباني المخالفة تحتسب الاستهلاكات بالتعريفة العادية طبقًا لطبيعة الاستهلاك ووصف النشاط مثل العداد القانوني بالضبط، مشيرًا إلى أن أسعار بيع الكهرباء محددة مسبقًا.

وقال إن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، طبقًا للمادة 6 من قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015، هو المسئول عن إقرار تعريفة بيع الكهرباء وليس شركات توزيع الكهرباء.

وأوضح المصدر عددًا من المعلومات عن عداد الكهرباء الكودي وهي كالتالي:

1- عداد الكهرباء الكودي هو عداد كهرباء مسبوق الدفع، ولكنه لا يحمل إسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار لها ويحمل رقم كودي.

2- وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين وإستبداله بالعداد الكودي، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

3- سعر الكيلو وات في الساعة لا يختلف في العداد الكودي عن غيره وتتم محاسبة المشترك وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

4- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي لا تختلف عن قيمة التقليدي.

ونفى ما يتداوله البعض حول قانونية عداد الكهرباء الكودي، مؤكدًا أنه ليس سند قانوني لملكية العقار المخالف وفقًا لقواعد المحليات.

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