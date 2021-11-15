أمين "الأطباء": قانون المسؤولية الطبية لصالح المريض والطبيب

كتب- أحمد جمعة:

تصوير- روان محمود:

قال الدكتور أيمن سالم، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن قانون المسئولية الطبية يفيد المريض كما يفيد الطبيب على حد سواء.

وأشار الأمين العام خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم بنقابة الأطباء لمناقشة قانون المسئولية الطبية، إلى أن وجود وإقرار مشروع القانون سيؤدي إلى القضاء على منتحلي مهنة الطب من العمل حيث أن مشروع القانون يشترط أن يكون الطبيب مؤهلا ومرخصا له بمزاولة المهنة.

وأضاف سالم: "كذلك الحال بالنسبة للمستشفيات غير المرخصة وغير المؤهلة حيث أن إقرار القانون سيؤدي إلى قيام هذه المنشآت الطبية بتقنين أوضاعها والتي ستتعرض للمساءلة القانونية في حالة مخالفتها".

وشدد سالم على أن هذا القانون يجب أن يلغي عقوبة الحبس السالبة للحرية في حالة حدوث خطأ طبي من مقدم الخدمة المرخص له والمؤهل وأن تكون العقوبة مدنية ممثلةً في التعويض والغرامة المالية.