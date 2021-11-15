​مخالفات البناء.. المالية: 93 مليار جنيه مبالغ وهمية بسبب الكاحول

(مصراوي):

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة لتنشيط الحصيلة الضريبية، موكدًا أنه سيتم تطبيق الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني في شهر أبريل المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة، لمناقشة الإيرادات التي تضمنتها حساب ختامي الموازنة العامة للدولة ("ضرائب الدخل - ضرائب القيمة المضافة" – جمارك – الضرائب العقارية – الإيرادات الأخرى) للعام المالي 2020/2021.

وقال وزير المالية: "القيمة المضافة عندها تحدي، فأكثر من 900 ألف معفي من التسجيل، قولنا نشوف المنطبق عليه القواعد، وسحبنا 528 ألف من قاعدة بيانات الدخل ومع الميكنة ممكن خلال سنتين الـ650 ألف المسجلين يصبحوا مليون و800 ألف، ولو عندي 3 ملايين نشطين في الدخل ونصفهم في القيمة المضافة أعتبر ذلك تحول كبير جدًا، وحصلنا على بيانات 3.4 مليون يتم فحصهم، اعتقد أنهم منشآت تجارية تعمل على الأرض وليس من بينهم المهن الحرة".

وكشف وزير المالية عن وجود 93 مليار جنيه مبالغ وهمية في حصيلة المخالفات البنائية والتعديات والتصالحات، مضيفًا: "معظمهم مخالفات، لا الاسم صحيح ولا البيانات صحيحة، بسبب ظاهرة الكاحول".