مصر للطيران تتعاقد مع "OEMServices" لدعم قطع غيار أسطولها الجوي

كتب- محمد عبيد:

وقعت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وشركة OEMServices، عقدًا للتعاون في مجال توفير وحدات قطع الغيار المختلفة لأسطول مصر للطيران على أن تشرف شركة الصيانة والأعمال الفنية على تنفيذ العقد الذي يمتد لعدة سنوات، وقام بتوقيع العقد الطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وعن شركة OEMServices ديديه جرانجر الرئيس التنفيذي للشركة، وجاء توقيع العقد خلال فعاليات مشاركة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة بجناح بمعرض دبي للطيران المقام بالإمارات في الفترة من 14 وحتي 18 نوفمبر، وشهد التوقيع الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأعرب ديديه جرانجر الرئيس التنفيذي لشركة OEMServices عن سعادته باختيار مصر للطيران لشركته للتعاون في مجال الصيانة والأعمال الفنية، وأكد حرص شركته على تعميق الشراكة وتحقيق أكبر استفادة للطرفين.

وأوضح الطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن التعاقد مع شركة OEM Service بالتنسيق مع شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، يساهم في الحصول على خدمة فنية متميزة ممثلة في توفير قطع غيار لبعض طائرات أسطول الشركة بما يضمن استدامة واعتمادية تشغيل الطائرات.

وقال المهندس هاني صلاح الدين رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، إن اختيار شركة OEMServices جاء بعد دراسة مستفيضة للسوق وتحقيق المواصفات الفنية المطلوبة، ويحقق أهداف الشركة اقتصاديًا، مؤكًدا أن شركة الصيانة والأعمال الفنية تحرص دائمًا على توفير أفضل خدمة فنية لأسطول طائرات مصر للطيران المختلفة وعملائها من مختلف شركات الطيران، ويهدف هذا التعاقد إلى تعزيز التعاون مع شركة OEMServices لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال توفير قطع الغيار.

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