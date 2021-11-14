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الطقس غدًا.. الأرصاد: أمطار بنسبة 30% والشبورة ظاهرة مسيطرة

08:27 م الأحد 14 نوفمبر 2021
الطقس غدًا.. الأرصاد: أمطار بنسبة 30% والشبورة ظاهرة مسيطرة

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة طقس الاثنين، حيث يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء.

وأضافت الهيئة، أن أبرز الظواهر الجوية عبارة عن شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض المناطق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتابعت الهيئة: "أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة 30%".

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأمطار الشبورة المائية درجات الحرارة

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