الطرق والكباري: إعادة فتح طرق البحر الأحمر وجنوب سيناء بعد إصلاح أضرار السيول

كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة الطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل، فتح جميع طرق البحر الأحمر وجنوب سيناء، عقب موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار والسيول التي تعرضت لها مناطق في المحافظتين.

وقالت الهيئة إنها دفعت بمعدات شفط المياه ورفع تراكمات الطمي على الطرق التي تضررت بفعل تساقط الأمطار وإعادة إصلاحها.

وأغلقت طرق مرسى علم/ القصير وقفط/ القصير وقنا/ الأقصر الصحراوي الشرقي بالتنسيق مع إدارات المرور، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الهيئة للحفاظ على أرواح المواطنين نتيجة السيول التي تسببت في صعوبة السير على هذه الطرق.