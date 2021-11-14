Masrawy logo white

الطرق والكباري: إعادة فتح طرق البحر الأحمر وجنوب سيناء بعد إصلاح أضرار السيول

08:01 م الأحد 14 نوفمبر 2021
الطرق والكباري: إعادة فتح طرق البحر الأحمر وجنوب سيناء بعد إصلاح أضرار السيول

شفط مياه سيول سلاسل البحر الأحمر

كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة الطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل، فتح جميع طرق البحر الأحمر وجنوب سيناء، عقب موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار والسيول التي تعرضت لها مناطق في المحافظتين.

وقالت الهيئة إنها دفعت بمعدات شفط المياه ورفع تراكمات الطمي على الطرق التي تضررت بفعل تساقط الأمطار وإعادة إصلاحها.

وأغلقت طرق مرسى علم/ القصير وقفط/ القصير وقنا/ الأقصر الصحراوي الشرقي بالتنسيق مع إدارات المرور، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الهيئة للحفاظ على أرواح المواطنين نتيجة السيول التي تسببت في صعوبة السير على هذه الطرق.

السيول هيئة الطرق والكباري وزارة النقل الطقس درجات الحرارة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
929

إصابات اليوم

69

وفيات اليوم

543

متعافون اليوم

343026

إجمالي الإصابات

19435

إجمالي الوفيات

286891

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الطقس غدًا.. الأرصاد: أمطار بنسبة 30% والشبورة ظاهرة مسيطرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا