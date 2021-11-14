اجتماع في السياحة بشأن آخر مستجدات العمل بالفيلم الترويجي لـسانت كاترين

كتب- يوسف عفيفي:

اجتمع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، مع ممثلي الشركة المنفذة للفيلم السياحي الترويجي لموقع سانت كاترين، ومخرجة الفيلم، لمتابعة تنفيذ الفيلم الترويجي عن موقع سانت كاترين، أحد المواقع الأثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي.

وبحسب بيان اليوم، حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومساعدي الوزير لكل من الشئون الفنية، والترويج، والدكتورة ميري ميساك الأستاذ المساعد بكلية السياحة و الفنادق جامعة حلوان، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، ومدير عام التخطيط والمتابعة ورئيس الحملة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وقدمت مخرجة الفيلم، وخلال الاجتماع، عرضا لمحتوى الفيلم والسيناريو الخاص به والشخصيات التي سيتم الاستعانة بها في ظل الجولة التي قامت بها وفريق العمل على مدار اليومين الماضيين لتفقد واختيار الأماكن التي سيتم التصوير فيها لإبراز قدسية سانت كاترين والمقومات السياحية والأثرية والبيئية والروحانية بها كأحد المواقع الأثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي، ونموذج للسياحة البيئية والمستدامة حيث أنها أحد أهم المحميات الطبيعية في مصر، كما تم اختيارها لتكون نموذج للسياحة الريفية ضمن المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.

ومن المقرر، إقامة احتفالية عالمية كبرى خلال الفترة المقبلة للترويج لموقع سانت كاترين بالتعاون مع وزارة الثقافة ومحافظة جنوب سيناء وذلك في إطار مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بموقع سانت كاترين.

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