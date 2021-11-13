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حالة الطقس.. الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار تضرب البلاد الأسبوع المقبل

11:26 م السبت 13 نوفمبر 2021
حالة الطقس.. الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار تضرب البلاد الأسبوع المقبل

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

كتب- أسامة علي:

كشفت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، موعد انتهاء موجة الطقس السيئ التي بدأت مساء أمس خاصة في جنوب الصعيد والبحر الأحمر.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحياة ببرنامج "الحياة اليوم"، أن موجة عدم الاستقرار هذه الأيام، تأتي نتيجة منخفض السودان الموسمي، والذي يصاحبه ارتفاع في درجات الحرارة، فضلًا عن منخفض آخر أقل في درجة الحرارة، ما أدى لحدوث ذلك.

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه حالة من الهدوء النسبي يسود محافظة اسوان مقارنة بما حدث أمس، مؤكدة أنه يسود البلاد غدًا تحسن في الأحوال الجوية، بينما تبدأ حالة أخرى من عدم الاستقرار خلال الأسبوع المقبل.

ولفتت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، إلى أن عديد من محافظات الجمهورية، تسودها حاليًا حالة من عدم الاستقرار في الطقس، وتحديدًا في محافظات الأقصر وسوهاج وقنا، إذ تشهد حاليًا عواصف ترابية وأمطار متفاوتة الشدة.

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