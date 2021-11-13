الأرصاد: استمرار السحب الرعدية على الغردقة وسفاجا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار السحب الرعدية على الغردقة وسفاجا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح الهابط من أسفل السحابة.

وكانت أسوان قد شهدت حالة من القلق والخوف عاشها عندما شاهدوا وسمعوا لأول مرة البرق والرعد في سماء محافظهم، ورأوا هطول الأمطار بغزارة مما جعلهم يخشون تحول الأمطار لسيول كما حدث عام 2010.

وتلقت غرفة عمليات محافظة أسوان بلاغات عن انهيار 7 منازل مبنية من الطوب اللبن بسبب الأمطار، وكذلك انقطاع التيار الكهربائي عن معظم أحياء وقرى محافظة أسوان بسبب سقوط بعض أعمدة الضغط العالي، وغرق معظم الشوارع بمياه الأمطار وسقوط الأشجار بالطريق الزراعي، ولم تتلقى الغرفة أي بلاغات عن وفيات بسبب سوء الأحوال الجوية.