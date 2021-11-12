Masrawy logo white

الأوقاف: غلق مسجد عبدالمنعم رياض بالدقهلية لعدم التزام الرواد بالإجراءات الاحترازية

05:02 م الجمعة 12 نوفمبر 2021
الأوقاف: غلق مسجد عبدالمنعم رياض بالدقهلية لعدم التزام الرواد بالإجراءات الاحترازية

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بوزارة الأوقاف، الجمعة، غلق مسجد عبد المنعم رياض بمنية غريطة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية.

وأكدت وزارة الأوقاف، عدم فتح المسجد إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد وموافقة لجنة إدارة أزمة كورونا بالديوان العام وزارة الأوقاف على إعادة الفتح، والتأكد مما يضمن عدم تكرار ذلك.

وأكدت أن من يحب الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وعمارة بيوت الله (عز وجل) لا يمكن أن يكون سببا في غلقها بمخالفته الإجراءات المتبعة من الوزارة في تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، وعدم السماح باستخدام المسجد في غير الصلوات الراتبة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله تعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن يحفظ العباد والبلاد من كل مكروه وسوء.

وزارة الأوقاف فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية غلق مسجد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
919

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

622

متعافون اليوم

341188

إجمالي الإصابات

19309

إجمالي الوفيات

285615

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا