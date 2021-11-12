الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.. برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لوزيري التضامن والصحة

مصراوي

تقدمت مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج، والقائم بأعمال وزيرة الصحة، حول التضرر من تباطوء التسجيل الإلكتروني على موقع وزارة الصحة، للتسجيل للحصول على الكشف الطبي في إطار السعي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

وقالت محروس، إن طلب الإحاطة يأتي في إطار تفعيل الأدوات البرلمانية واستجابة للعديد من شكاوي المواطنيين من أهالينا من ذوي الاحتياجات الخاصة و أهاليهم حول هذه المشكلة، للتوصل لحل سريع مع الوزارات لتقديم الخدمة بشكل أسرع وأفضل و للتخفيف على أهالينا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكانت القباج، قررت فتح باب التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الموقع الالكتروني Moss.gov.eg وذلك لتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 والمنظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي نص على ضرورة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة للاستفادة من الامتيازات التي ينظمها القانون،لافته إلى أن الوزارة قررت فتح باب التسجيل في المرحلة الأولى لأصحاب الإعاقات الشديدة والتي تنقسم إلى 13 إعاقة.