الإنتاج الحربي: منتجات الوزارة بمعرض "EDEX 2021" تكشف مدى تطور التصنيع العسكري في مصر

مصراوي

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي، أن معروضات الوزارة بمعرض "EDEX 2021" ستكون معبرة عن مدى تطور التصنيع العسكري بمصر، مشيرا إلى أن المعرض يمثل حدثا استثنائيا هاما يفخر به كل مصري وعربي.

وأكد الوزير، أن الهدف الرئيسي للإنتاج الحربي وهو تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة المصرية من الأسلحة والذخائر والمعدات.

جاء ذلك خلال تفقده معروضات "الإنتاج الحربي" من الأسلحة والمعدات والذخائر والتي سيتم المشاركة بها في معرض "EDEX 2021"، وذلك بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) التابع للوزارة، رافقه خلالها محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

وتأتي الجولة التفقدية ضمن عدد من الإجراءات التي قام بها وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الفترة الأخيرة للتأكد من استعداد وجاهزية المعدات والأسلحة والذخائر المزمع عرضها خلال فترة إقامة المعرض في دورته الثانية من 29 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر المقبل وذلك بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات والذي يتم إقامته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار الوزير إلى أن هذا المعرض يعد فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من (400) عارض من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح، وحضور العديد من الوفود العسكرية وأكثر من 30 ألف زائر.

وأوضح أن معرض "EDEX" يعد الحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر والقارة الأفريقية حيث يجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح (البرية - البحرية - الجوية)، معربا عن تطلعه إلى استقبال أهم الرواد في صناعة الأنظمة الدفاعية على مستوى العالم وممثلي الشركات المشاركة بمعرض "EDEX 2021" وذلك للتعرف عن قرب على الإمكانيات التكنولوجية والفنية للشركات والوحدات التابعة للوزارة وبحث إمكانية التعاون مع هذه الجهات في مختلف المجالات العسكرية لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيات أنظمة التسليح حول العالم داخل الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

من جانبه، صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد عيد بكر أن المعرض يعد فرصة هامة لوزارة الإنتاج الحربي لفتح نافذة على العالم للتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات التسليح والدفاع وهو ما يأتي ضمن استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي.

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