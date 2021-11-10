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متحدث الرئاسة ينشر صور مراسم توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وتنزانيا

08:19 م الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

نشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عددا من الصور، خلال مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين مصر وتنزانيا في مجالات التعليم العالي، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن ذلك جاء جلسة المباحثات الثنائية للرئيس عبد الفتاح السيسي وسامية حسن رئيس تنزانيا.

وأوضح راضين أنها اللقاء شمل جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسامية حسن رئيسة تنزانيا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم الأربعاء، سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا، لبحث مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

مصر تنزانيا مذكرات تفاهم توقيع اتفاقيات سامية حسن الرئيس السيسي

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