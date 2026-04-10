مشاجرة بين الطالبات بمَدْرسة لغات بالجيزة وتحرك عاجل من "التعليم"

كتب : أحمد الجندي

02:34 م 10/04/2026

وزارة التربية والتعليم

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا لأحد أولياء الأمور بمدرسة السادات الرسمية لغات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، مرفقًا به مقطع فيديو، بشأن واقعة اعتداء أثارت حالة من الجدل والقلق بين أولياء الأمور.

وتضمن المنشور شكاوى حول تعرض عدد من الطالبات لواقعة اعتداء داخل المدرسة على يد ولية أمر، بمساعدة مجموعة من الأشخاص، ما دفع بعض أولياء الأمور للمطالبة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبه، كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن الواقعة تعود إلى حدوث مشاجرة بين طالبتين خارج سور المدرسة، شارك فيها عدد من الطلاب، من بينهم الطالبة التي تعرضت لاحقًا للاعتداء.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن ولية أمر الطالبة المعتدي عليها تدخلت لاحقًا واعتدت على الطالبات المشاركات في الواقعة الأولى، في إطار رد فعل على ما تعرضت له ابنتها.

وأشار المصدر إلى أنه تم اتخاذ قرار بفصل الطالبة لمدة 15 يومًا، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، مع فتح تحقيق عاجل في الواقعة للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

