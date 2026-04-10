بث مباشر - شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمر بن عبدالعزيز بـ"بني سويف"

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

12:15 م 10/04/2026

مسجد عمر بن عبدالعزيز

قدّم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد عمر بن عبدالعزيز بمحافظة بني سويف بمناسبة العيد القومي.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ محمد محروس طلبة.

موضوع خطبة الجمعة

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "النصوص الشرعية بين الفهم الصحيح وسوء التأويل"، على أن تكون موضوع الخطبة الثانية "الاحتكار".

الهدف من خطبة الجمعة

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، أن الهدف من الخطبة الأولى هو التوعية بضرورة فهم النصوص الشرعية فهما صحيحًا، وبيان عواقب التأويل السيئ

وحذّرت وزارة الأوقاف من الاحتكار لما يخلّفه من قسوةٍ في القلوب، وغلاءٍ في الأسعار، وفسادٍ في روح المجتمع التي تقوم على الرحمة والتعاون، لا على الاستغلال والجشع، وإليك طرفا من بيان ذلك.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

