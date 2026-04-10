ستارمر: صراع المنطقة سيؤثر على جيل كامل وهرمز أولوية

كتب : وكالات

02:50 م 10/04/2026

كير ستارمر

حذر رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر من أن الصراع الحالي في المنطقة سيترك تأثيراً طويل الأمد على الأجيال المقبلة، مشيراً إلى ضرورة التحرك بشكل حاسم لمواجهته.

وأوضح أن جزءاً كبيراً من مباحثاته خلال جولته في دول الخليج ركّز على وضع خطة عملية لإعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية.

وأشار إلى أن التهديدات التي تطال السفن العابرة للمضيق أدت إلى تراجع حركة الملاحة، ما ينعكس على أسواق الطاقة والتجارة الدولية.

وأكد ستارمر أنه ناقش مع قادة دول الخليج مسألة الدفاع الجماعي عن النفس، كما أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناول خلاله سبل تثبيت وقف إطلاق النار ووضع آلية لإعادة حركة الشحن.

وشدد على أن وقف إطلاق النار الحالي لا يزال هشاً، محذراً من فرض أي رسوم أو قيود على الملاحة في مضيق هرمز، معتبراً أن ذلك غير مقبول في أي اتفاق سلام طويل الأمد في المنطقة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالأرقام.. شباب بلوزداد الجزائري يتفوق على الزمالك في الكونفدرالية
رياضة عربية وعالمية

بالأرقام.. شباب بلوزداد الجزائري يتفوق على الزمالك في الكونفدرالية
الحكومة تطلق مشروعًا لإنتاج الوقود الحيوي من مخلفات المجازر وزيوت الطعام
أخبار مصر

الحكومة تطلق مشروعًا لإنتاج الوقود الحيوي من مخلفات المجازر وزيوت الطعام
صرخة وأدها العار.. رضيعة بول الدكرور ضحية علاقة آثمة وقسوة قلب أم
حوادث وقضايا

صرخة وأدها العار.. رضيعة بول الدكرور ضحية علاقة آثمة وقسوة قلب أم

رحلت وهي تساعد والدها.. ماكينة عجين تنهي حياة الطفلة "مي" داخل مخبز بالمنيا
أخبار المحافظات

رحلت وهي تساعد والدها.. ماكينة عجين تنهي حياة الطفلة "مي" داخل مخبز بالمنيا
باكستان تُشدد الإجراءات الأمنية قبل محادثات السلام الأمريكية الإيرانية
شئون عربية و دولية

باكستان تُشدد الإجراءات الأمنية قبل محادثات السلام الأمريكية الإيرانية

