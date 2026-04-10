حذر رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر من أن الصراع الحالي في المنطقة سيترك تأثيراً طويل الأمد على الأجيال المقبلة، مشيراً إلى ضرورة التحرك بشكل حاسم لمواجهته.

وأوضح أن جزءاً كبيراً من مباحثاته خلال جولته في دول الخليج ركّز على وضع خطة عملية لإعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية.

وأشار إلى أن التهديدات التي تطال السفن العابرة للمضيق أدت إلى تراجع حركة الملاحة، ما ينعكس على أسواق الطاقة والتجارة الدولية.

وأكد ستارمر أنه ناقش مع قادة دول الخليج مسألة الدفاع الجماعي عن النفس، كما أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناول خلاله سبل تثبيت وقف إطلاق النار ووضع آلية لإعادة حركة الشحن.

وشدد على أن وقف إطلاق النار الحالي لا يزال هشاً، محذراً من فرض أي رسوم أو قيود على الملاحة في مضيق هرمز، معتبراً أن ذلك غير مقبول في أي اتفاق سلام طويل الأمد في المنطقة.