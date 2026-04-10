قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إن المحافظة بدأت في تفعيل أعمال الجمع السكني للمخلفات بقطاع البراجيل التابع لحي المنيرة الغربية وذلك من خلال التعاقد الذي أبرمته هيئة النظافة والتجميل لتطوير آليات الجمع والنقل بما يحقق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، في إطار خطة محافظة الجيزة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفعيل الجمع السكني بما يسهم في نقل المخلفات

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن المنظومة الجديدة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة من خلال تفعيل الجمع السكني بما يسهم في نقل المخلفات من المنبع والقضاء على اي بؤر تجمعات وتحسين المظهر الحضاري لافتًا إلى أن الأداء سيخضع لتقييم دوري دقيق للتأكد من تحقيق المستهدفات المطلوبة.

التوسع في تطبيق المنظومة سيتم تدريجيًا

وأشار المحافظ إلى أن التوسع في تطبيق المنظومة سيتم تدريجيًا وفقًا لنتائج التقييم على أرض الواقع مؤكدًا أنه في حال ثبوت كفاءة التشغيل بقطاع البراجيل سيتم تعميم التجربة على القطاع الثاني في حي المنيرة الغربية، بما يضمن تحقيق الاستدامة في مستوى الخدمة المقدمة.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة تكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية والقائمين على المنظومة لضمان نجاحها، موجهًا رئيس حي المنيرة الغربية بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للشركة العاملة والتنسيق المستمر لتذليل أي معوقات قد تطرأ، بما يضمن انتظام عمليات الجمع والنقل دون تأخير.