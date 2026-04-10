وزير المالية: إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية

كتب : حسن مرسي

10:45 ص 10/04/2026
كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، ملامح الموازنة العامة الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة أقرت حزمة من التسهيلات الضريبية، من أبرزها إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية عند إبرام تعاقدات بينهم على العقارات.

وقال وزير المالية، إن هذا الإجراء يأتي استجابة لمخرجات الحوار المجتمعي وحرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أحمد العطيفي، وبحضور النائب اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس الحزب، إلى جانب أعضاء الهيئة البرلمانية، حيث استعرض الوزير أبرز توجهات السياسة المالية خلال المرحلة المقبلة.

تبسيط إجراءات ضريبة التصرفات العقارية

طالب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بضرورة العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين في مختلف القطاعات، مع التوسع في إجراءات التيسير والتبسيط بما يحقق التوازن بين تعظيم موارد الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما عقّب عليه كجوك بالتأكيد على استمرار تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5%، مع تبسيط الإجراءات من خلال إتاحة رفع العقود عبر تطبيق إلكتروني لتسهيل المعاملات وتقليل التكدس.

كما أشار الوزير إلى زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم وأعضاء هيئة التدريس، في إطار توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الأساسية، فيما طرح عدد من النواب مطالب ببحث إمكانية تعيين العاملين على حساب الصناديق الخاصة في المحافظات.

اقرأ أيضًا:

طلب إحاطة حول تأخر تنفيذ قرار استيعاب حملة الماجستير والدكتوراه

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تغيير وحيد.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري
رياضة محلية

تغيير وحيد.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري
هجوم إلكتروني يضرب آلاف أجهزة الراوتر حول العالم.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

هجوم إلكتروني يضرب آلاف أجهزة الراوتر حول العالم.. ما القصة؟
منح نجيب ساويرس وسام "نجمة إيطاليا" تقديرًا لإسهاماته الدولية (محدث)
أخبار مصر

منح نجيب ساويرس وسام "نجمة إيطاليا" تقديرًا لإسهاماته الدولية (محدث)
انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

هل ستنخفض أسعار الوقود في مصر بعد وقف الحرب على إيران؟
مصراوى TV

هل ستنخفض أسعار الوقود في مصر بعد وقف الحرب على إيران؟

