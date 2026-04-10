أجري وزير العمل حسن رداد، أمس الخميس، زيارة مفاجئة إلى مكتب عمل بدر متعدد الأنشطة التابع لمديرية عمل القاهرة، وذلك ضمن جولاته التفقدية لمديريات ومكاتب العمل بالمحافظات، في إطار متابعته الميدانية المستمرة لمنظومة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

آليات تقديم الخدمات داخل الإدارات المختلفة

وخلال الزيارة، التقى الوزير بالعاملين بالمكتب، وتابع بنفسه سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للجمهور، كما استمع إلى شرح من المسؤولين عن آليات تقديم الخدمات داخل الإدارات المختلفة.

كما التقى الوزير بالعاملين في إدارات السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل، والتشغيل، والتفتيش العمالي، واطلع على طبيعة العمل داخل كل إدارة وجهودها في خدمة المواطنين وأصحاب الأعمال.

ضرورة تكثيف الجهود ورفع كفاءة الأداء

ووجّه الوزير العاملين بضرورة تكثيف الجهود ورفع كفاءة الأداء، بما يسهم في تقديم خدمة أفضل للمواطنين، وتعزيز دور مكاتب العمل في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتطبيق أحكام قانون العمل، وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وأكد وزير العمل أن الجولات الميدانية المفاجئة تستهدف الوقوف على الواقع الفعلي للخدمات المقدمة، ودعم العاملين بالميدان، بما يحقق سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، ويرسخ دور الوزارة في خدمة العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.