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الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار عدة مشروعات من أعمال المنفعة العامة

06:47 م الأربعاء 10 نوفمبر 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار عدة مشروعات من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3029 لسنة 2021 بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة.

وجاء في المادة الأولى: "يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي بطول 160 كيلو مترًا في نطاق محافظات (الجيزة – المنوفية – البحيرة – الإسكندرية)".

وجاءت المادة الثانية "يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه.

في المادة الأولى من هذا القرار والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.

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