تفقد حسن رداد، وزير العمل، في إطار جولته الميدانية بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، موقع "النحاس" التابع لأعمال مشروع مترو الإسكندرية الجديد، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة أوراسكوم، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع التنفيذ.

كان في استقبال الوزير المهندس مينا شوقي، مدير المشروع، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول طبيعة الأعمال الجارية بالموقع، باعتباره أحد المشروعات الحيوية ضمن خطة تطوير منظومة النقل الجماعي الحديثة بالمحافظة، والتي تستهدف تعزيز الربط بين المناطق الحيوية وتخفيف الازدحام المروري ودعم خطط التنمية الاقتصادية والعمرانية بالإسكندرية.

وتابع وزير العمل، خلال الجولة، برامج التدريب المخصصة للعاملين داخل الموقع، والتي تشمل تدريبات نظرية وعملية على إجراءات السلامة والصحة المهنية في أعمال التشييد والبناء، إضافة إلى التدريب على استخدام المعدات مثل السقالات والأوناش والروافع، ووسائل الوقاية الشخصية، إلى جانب التدريب على الإسعافات الأولية، بهدف نشر ثقافة السلامة داخل مواقع العمل.

كما اطلع الوزير على أعمال القوافل الطبية التي تقدم خدمات الكشف والفحص الطبي للعمال داخل الموقع للاطمئنان على حالتهم الصحية، فضلًا عن متابعة لجان قياس مستوى المهارة وإصدار شهادات الكفاءة المهنية، إلى جانب حضور ندوة توعوية موجهة للعمالة غير المنتظمة للتعريف بحقوقهم وواجباتهم وسبل الحماية القانونية داخل بيئة العمل.

وأكد وزير العمل أن ما يشهده المشروع يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الدولة وشركات التنفيذ الكبرى في تطبيق معايير السلامة المهنية داخل مواقع العمل، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل العمالة فنيًا ومهنيًا لضمان بيئة عمل آمنة ومنتجة.

وشدد على أن العامل يمثل شريكًا أساسيًا في عملية التنمية وليس مجرد عنصر إنتاج، وهو ما يدفع الوزارة إلى التوسع في برامج التدريب ورفع الكفاءة وإصدار شهادات قياس المهارة بما يعزز فرص العمال في سوق العمل.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في تنظيم القوافل الطبية والندوات التوعوية داخل مواقع العمل، خاصة للعمالة غير المنتظمة، لضمان توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لها ودمجها تحت مظلة الحماية.

وتأتي هذه الجولة ضمن برنامج زيارة وزير العمل لمحافظة الإسكندرية، والذي يشمل عددًا من اللقاءات والزيارات الميدانية لمتابعة ملفات التدريب والتشغيل وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية.

