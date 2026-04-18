بمقذوف مجهول.. استهداف سفينة ثانية في مضيق هرمز

وقعت حادثة ثانية في مضيق هرمز، بعد ساعات من إطلاق زوارق إيرانية النار على ناقلة كانت تعبر الممر المائي، بحسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، المسؤولة عن مراقبة الملاحة في المنطقة.

وأفادت الهيئة، بأن سفينة حاويات تعرضت لإصابة بـ"مقذوف مجهول تسبب في أضرار لبعض الحاويات"، وذلك على بُعد نحو 25 ميلًا بحريًا (46 كيلومترًا) قبالة سواحل سلطنة عُمان، دون تحديد الجهة المسؤولة عن الحادث.

وأضافت، أنه لم يتم تسجيل أي حرائق أو أضرار بيئية، فيما تواصل السلطات التحقيق في الواقعة.

وجاء الحادث بعد وقت قصير من إعلان الهيئة أن زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني أطلقت النار على ناقلة أثناء عبورها المضيق.

ووقعت الحادثتان بعد ساعات من إعادة إيران فرض قيود على حركة الملاحة في هذا الممر الحيوي، ردًا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.