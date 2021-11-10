الجيزة: رفع ٦٠٠ حالة إشغال وشيشة بحملات على محال ومقاهي الطالبية
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كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ حملة مكبرة بشارع المريوطية وشارع فيصل وشارع العريش وشارع حسن محمد وشارع محمد سالم.
وأضافت المحافظة، أنه تم رفع عدد ٦٠٠ حالة إشغال شملت كراسي وترابيزات وعروق خشبية وشيشة، كما تم خلالها مراجعة تراخيص بعض المحال والمقاهي بنطاق الحي و التأكد من وجود تراخيص من عدمه و مدى تطبيق الاجراءات الاحترازية وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر تقديم الشيشة.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة التواصل مع المواطنين للرد على شكواهم وحلها وتذليل أي عقبات تعوق المواطنين ومتابعة الدكتور أشرف تامر رئيس حي الطالبية.
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