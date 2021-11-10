ما هي المهن والأوراق المطلوبة للسفر إلى ليبيا لإعادة الإعمار؟

كتب - يوسف عفيفي:

كشف حمدي إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية، عن آخر الإجراءات الخاصة بسفر العمالة المصرية إلى ليبيا لإعادة الإعمار.

وأكد إمام في تصريحات لمصراوي، أن مصر تستهدف سفر كل العمالة المصرية إلى ليبيا، على أن تكون الأولوية في البداية لمجال المقاولات والمعمار والمهندسين والبنايين والسباكين والمحارة، والنقاشين.

وأشار إلى أن مصر تهدف إلى تغيير شرائح العمل للعمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا عن الماضي، وسفر كل العمالة الماهرة على غرار العمالة المسافرة إلى دول الخليج العربي، وذلك بتدريب كافة المسافرين من خلال دورات تدريبية.

وأوضح إمام، أن أي عامل مصري لن يسافر إلى إلى ليبيا إلا بعقد موثق ومصدق من الجهات المصرية والليبية حفاظاً على حقوق العامل المصري، وتسجيل كل البيانات على الرابط الإلكتروني بين البلدين، على أن يكون كل العمل إلكتروني.

وتابع: الأوراق المطلوبة تتمثل في: تأشيرة عمل، وعقد عمل مصدق من الجهات المصرية والليبية، وكشوفات طبية، وفيش وتشبيه، وجواز السفر ، بجانب المؤهلات العلمية للعامل.

وأشار إمام، إلى أن سفر العمالة المصرية إلى ليبيا، لن يكون قبل الانتخابات البرلمانية اللليبية التي ستجرى خلال شهر ديسمبر المقبل، مؤكداً أن مصر لن تبدأ باستخراج الموافقات الأمنية إلا بعد هذه الانتخابات على أن تستتب الأمور سياسيا وأمنيا، لافتاً إلى دخول أعداد بسيطة لا تذكر من العمالة المصرية إلى ليبيا.

وكانت اللجنة الفنية (المصرية - الليبية) في طرابلس، وقعت مؤخراً بروتوكول الربط الالكتروني بين البلدين لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي القوى العاملة بمصر وليبيا، استعداداً لعودة العمالة المصرية إلى طرابلس للمشاركة في الإعمار.

وكان وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا قد شهد مراسم توقيع بروتوكول الربط الالكتروني بين مصر وليبيا في ختام اجتماعات اللجنة الفنية بين البلدين ، حيث وقع البروتوكول عن الجانب المصري خالد رضوان مستشار وزير القوي العاملة ورئيس الوفد ، ومن الجانب الليبي ناصر الطرشاني مدير مكتب تقنية المعلومات بوزارة العمل والتأهيل ، بحضور أعضاء اللجنة الفنية من الجانبين.

وعقدت اللجنة الفنية المصرية-الليبية، اجتماعاتها بديوان وزارة العمل والتأهيل بطرابلس على مدى 4 أيام، بحثت خلالها الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن تنظيم سوق العمل الليبي وكيفية استجلاب العمالة المصرية وتسهيل اجراءاتها.