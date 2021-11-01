بالأسعار الجديدة.. بدء صرف السلع التموينة لشهر نوفمبر
كتب- محمد سامي:
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر نوفمبر لما يقرب من 64 مليون مواطن بواقع 50 جنيهًا لكل فرد حتى 4 أفراد، و25 جنيهًا بداية من الفرد الخامس.
وتبدأ وزارة التموين، في تطبيق أسعار الزيت الجديدة بواقع 25 جنيهًا للعبوة وزن 1 لتر و21 جنيهًا للعبوة بوزن 800 مللي.
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