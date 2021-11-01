Masrawy logo white

بالأسعار الجديدة.. بدء صرف السلع التموينة لشهر نوفمبر

08:30 ص الإثنين 01 نوفمبر 2021
بالأسعار الجديدة.. بدء صرف السلع التموينة لشهر نوفمبر

أرشيفية

​​كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر نوفمبر لما يقرب من 64 مليون مواطن بواقع 50 جنيهًا لكل فرد حتى 4 أفراد، و25 جنيهًا بداية من الفرد الخامس.

وتبدأ وزارة التموين، في تطبيق أسعار الزيت الجديدة بواقع 25 جنيهًا للعبوة وزن 1 لتر و21 جنيهًا للعبوة بوزن 800 مللي.

صرف السلع التموينة الأسعار الجديدة وزارة التموين أسعار الزيت الجديدة

الخبر التالى:

حدث ليلاً| الرئيس يناقش سبل العلاقات الثنائية مع النمسا.. وبدء تطبيق أسعار السلع التموينية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

644

متعافون اليوم

331017

إجمالي الإصابات

18651

إجمالي الوفيات

278267

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|بالأسعار الجديدة.. بدء صرف السلع التموينة لشهر نوفمبر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا