بالأسعار الجديدة.. بدء صرف السلع التموينة لشهر نوفمبر

​​كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر نوفمبر لما يقرب من 64 مليون مواطن بواقع 50 جنيهًا لكل فرد حتى 4 أفراد، و25 جنيهًا بداية من الفرد الخامس.

وتبدأ وزارة التموين، في تطبيق أسعار الزيت الجديدة بواقع 25 جنيهًا للعبوة وزن 1 لتر و21 جنيهًا للعبوة بوزن 800 مللي.