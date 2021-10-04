​أمين "خطة النواب" لمصراوي: أرفض تطبيق ضريبة البلوجرز لهذه الأسباب

(مصراوي):

كشف النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تفاصيل أول اجتماع للجنة عقب الانتهاء من انتخابات هيئة مكاتبها، موضحًا أنه تم وضع خطة للأجندة التشريعية لعمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

وقال عبدالمنعم في تصريحات لـ"مصراوي"، عقب انتخابه أمين سر اللجنة، إن اللجنة وبكافة أعضائها أقرت خطتها خلال المرحلة المقبلة والتي منها مناقشة القوانين التي تم أرجاؤها من دور الانعقاد الأول والقوانين التي تم إحالتها أمس في الساعات الأولى لعمل المجلس.

وكشف أمين سر لجنة الخطة والموازنة أنه شخصيًا وكرئيس حزب العدل لديه أجندة تشريعية سيتم طرحها داخل اللجنة ومنها على سبيل المثال مشروع قانون بتعديل ضريبة الأرباح على البورصة، مؤكدًا أنه سيعمل على مشروعات قوانين وطلبات إحاطة تساهم في موارد جديدة للدولة دون أعباء على المواطنين.

وحول التفكير في فرض ضرائب على البلوجرز واليوتيوبرز وصناع المحتوى بفتح ملفات ضريبية على من يحقق أرباحًا تصل لأكثر من 500 ألف جنيه سنويًا، وهل يحتاج ذلك لتشريع جديد، أوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة أن قانون القيمة المضافة سيكون ضمن تشريعاته إمكانية فرض هذه الضرائب على مثل هذه الأنشطة، ولكنه أعلن رفضه لمثل هذا الإجراء.

وقال عبدالمنعم: "فنيًا هناك عدد كبير من العراقيل أمام إمكانية فرض مثل هذه الضرائب على هذا نوع من الأنشطة وخصوصًا مواد هذه المحتويات"، مشيرًا إلى أنه هناك مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن يقوم بها مستخدم هذه الأنشطة ومن ثم لا يمكن متابعته داخل إطار الدولة المصرية، واعتبار نفسه خارج مصر رغم وجوده وبالتالي سيكون الخسارة هناك للمحتوى العربي المصري.

وتابع عبدالمنعم أنه مع فرض ضرائب على كل من يروّج لأنشطة تجارية مثل من يروجون للمطاعم والسلع وهذا مشروع ويمكن متابعته وفرض ضرائب عليه باعتبار ذلك إعلان، مشددًا على ضرورة فرض ضرائب على أي صانع محتوى باعتباره معلن تجاري.

وأضفا: "إذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون في هذا الشأن سيتم مناقشته داخل اللجنة مع الوضع في الاعتبار أن يكون قابل للتنفيذ وليس تشريعا فقط دون تطبيقه بسبب العراقيل الفنية".