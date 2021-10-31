لـ"الكلاب والنظافة".. جهاز 6 أكتوبر يخصص رقم تليفون لاستقبال الشكاوى
كتب- أسامة علي:
خصص جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم تليفون لتسجيل الشكاوى التي تواجه سكان المدينة.
أكد جهاز 6 أكتوبر، أنه يمكن الاتصال على رقم (15100) لتسجيل شكاوى (كلاب الشوارع - النظافة - أعمدة الإنارة - مياة الشرب - الصرف الصحي - كافة الشكاوى).
وأوضح الجهاز، أن فريق (15100) مدرب على أعلى مستوى لاستقبال شكاوكم، على مدار 24 ساعة.
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