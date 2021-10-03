وكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعي المصري التجريبي الأول نهاية 2023

كتب– أسامة علي:

قال أيمن محمود عضو مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، إنه سيتم إطلاق القمر الصناعي التجريبي الأول نهاية 2023، مؤكدًا أنه يتم تطوير عدة برمجيات خاصة به محليًا.

وأضاف في تصريحات له عبر قناة "إكسترا نيوز" ببرنامج "الصدى"، أن الوكالة تشمل معامل عديدة، كل معمل مختص بمجال معين في المجال الفضائي، موضحًا أن معمل تجميع أنظمة الأقمار الصناعية يتضمن جزئين، الجزء الأول به الغرفة النظيفة التي يتم فيها تجميع مكونات القمر الصناعي بدقة، ومن يدخل في هذا المعمل لابد أن يكون معقمًا بشكل كامل.

وأضاف عضو مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، أن أول قمر صناعي مصري في مجال الاستشعار عن بعد عام 2007، موضحًا أن هناك تحكم داخلي من خلال الغرفة وتحكم خارجي.

ولفت إلى أن القمر الصناعي إذا ذهب للفضاء وبه رطوبة أو أتربة يكون هناك مشكلة كبيرة للغاية، ونعمل في عدة مشروع في وكالة الفضاء.