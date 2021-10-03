أشرف رشاد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ومغاوري للتجمع

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة اليوم الأحد، أن حزب مستقبل وطن قد أخطر المجلس بأن النائب أشرف رشاد الشريف ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس.

وأضاف أن حزب الإصلاح والتنمية أخطر المجلس بأن النائب أيمن أبو العلا ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس.

وأشار إلى أن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أخطر المجلس بأن النائب إيهاب منصور هو ممثل الهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس، فيما أخطر حزب "حماة الوطن" بأن النائب أحمد شلبي ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس.

ولفت جبالي إلى أن حزب التجمع الوطني قد أخطر المجلس بأن النائب عاطف المغاوري هو ممثل الهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس.