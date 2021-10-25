شيخ الأزهر يقرر مضاعفة المنح الدراسية المقررة لطلاب الكونغو الديمقراطية

كتب - محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الاثنين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزيرة المياه والبيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، إيف بازيبا مسعودي.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر حريص على تقديم الدعم العلمي والدعوي لجمهورية الكونغو الديمقراطية، لما تمثله من أهمية كبرى في إفريقيا.

وأعلن شيخ الأزهر، مضاعفة المنح الدراسية المقدمة لطلاب دولة الكونغو الديمقراطية إلى 40 منحة سنويا بدلا من 20، على أن يكون لهم الحق في الانضمام للكليات العملية مثل الهندسة والطب وغيرها بالإضافة إلى الشرعية.

وقال الإمام الأكبر، إن لأبناء القارة الإفريقية أولوية في المنح الدراسية المقدمة من جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الأفارقة بالجامعة يزيد عن 5500، يدرسون العلوم الشرعية والعملية وغيرها، وبما يسهم في دعم دول القارة على تحقيق أهدافها التنموية في مختلف المجالات والتخصصات، وأداء رسالة الأزهر في نشر المنهج الوسطي ومكافحة التطرف.

من جانبها، أعربت نائبة رئيس مجلس الوزراء الكونغولي عن تقديرها الكبير للإمام الأكبر لما يحظى به من مكانة كبيرة في إفريقيا والعالم، وأهمية الدور الذي يقوم به الأزهر في مكافحة التطرف ونشر الفكر الوسطي، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التعاون مع الأزهر للاستفادة من منهجه المعتدل وخبراته الكبيرة في دعم قيم السلام والأخوة الإنسانية.