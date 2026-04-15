كرَّم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، عددًا من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لعام 2026، خلال الاحتفالية التي نظَّمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بديوان عام المحافظة.

وقدَّم "الأنصاري"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، خالص التهاني للأمهات المُكرَّمات، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة التي تعكس الدور العظيم للأمهات في تربية الأجيال وغرس القيم والمبادئ والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع وبناء الوطن.

وأكد محافظ الجيزة، أن كل أم مصرية تمثِّل نموذجًا مُشرِّفًا للكفاح والتضحية والعمل المتواصل، مشيرًا إلى أن الأم هي مصدر الإلهام والعطاء وصاحبة الدور الأصيل في بناء الأجيال وترسيخ القيم داخل المجتمع.

وأشار إلى أن تكريم الأمهات المثاليات يجسِّد تقدير الدولة والمجتمع لدور المرأة المصرية، ويعكس الحرص على إبراز النماذج المضيئة، مؤكدًا أن هذه النماذج تمثل قدوة حقيقية للأجيال القادمة.

وتضمنت الاحتفالية تكريم عدد من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، إلى جانب تكريم أم كافلة، وأمهات لأبناء من ذوي الهمم، بالإضافة إلى تكريم عدد من الأمهات المثاليات من العاملات بديوان عام المحافظة.

وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمة للأمهات المُكرَّمات، عبّرن خلالها عن سعادتهن واعتزازهن بهذا التكريم، مؤكدات أن هذه اللفتة تمثل دافعًا لمواصلة العطاء.

حضر الاحتفالية، هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، ورأفت السمان، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، حيث تم تكريم 13 أمًا مثالية على مستوى المحافظة، تقديرًا لعطائهن ودورهن في دعم الأسرة والمجتمع.