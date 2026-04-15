واصلت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على الحقوق الفكرية، حيث كشفت التحريات قيام مالكي محلين بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ ببيع أجهزة ريسيفر معدة لفك شفرات القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.

ضبط محال تبيع أجهزة فك شفرات القنوات بشرم الشيخ

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحلين وضبط مالك أحدهما والمدير المسؤول عن الآخر، وبحوزتهما أجهزة ريسيفر محمل عليها برامج لفك الشفرات بدون ترخيص، بالإضافة إلى أجهزة لفك ونسخ القنوات ووحدة معالجة مركزية.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

