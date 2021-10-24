مذكرة تفاهم بين تنسيقية شباب الأحزاب ووزارة الرياضة لتأهيل الشباب ودعم مشاركتهم الفعالة

عضو التنسيقية تبحث مع محافظ الجيزة استعدادات مهرجان التمور الأول

(مصراوي):

وقع وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مذكرة تفاهم مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك بهدف تأهيل الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في إنجاز أهداف التنمية الشاملة.

وفي بداية حديثه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على هامش التوقيع، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار العمل علي تمكين الشباب من المشاركة في أهداف التنمية الشاملة وغرس قيم المواطنة والانتماء من خلال المنصات الحوارية الخاصة بالتنسيقية والتي تجمع الشباب بمختلف التيارات السياسية، مشيدا بتجربة التنسيقية معتبرا انها تستحق الإشادة والتقدير والتمكين السياسي، قائلا: "تعودنا مع تنسيقية الأحزاب أن تكون ذراعاً آخر من كيانات الوزارة وسعداء بهذا التعاون والتفاعل مع التنسيقية " .

فيما وجه إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو امناء تنسيقية الأحزاب؛ الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة علي دعمه المستمر لشباب تنسيقية الأحزاب، مؤكدا ان مذكرة التفاهم وسيلة لدعم قطاعات كبيرة من الشباب فى مختلف المجالات، وهو أحد أهداف التنسيقية خلال الفترة الحالية.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وسها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .

وحضر توقيع مذكرة التفاهم إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، عضو مجلس أمناء التنسيقية، ومن أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية خالد بدوي، والدكتورة غادة علي، ومن أعضاء مجلس الشيوخ النائب محمد عمارة، ومن أعضاء التنسيقية مؤمن سيد وأحمد البشبيشى وزكى القاضى ومحمد شلبى.