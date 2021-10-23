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السيسي يوجّه بتنمية الثروة الحيوانية ذات الإنتاجية العالية من الألبان

05:45 م السبت 23 أكتوبر 2021
السيسي يوجّه بتنمية الثروة الحيوانية ذات الإنتاجية العالية من الألبان

اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، واللواء إيهاب عبدالسميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الزراعة الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية ومراكز تجميع الألبان، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فضلاً عن نشاط شركة النصر للكيماويات.

كما عرض وزير الزراعة جهود تنمية الثروة الحيوانية ذات الإنتاجية العالية من الألبان، حيث وجه الرئيس بتعزيز تلك الجهود لما لها من مردود اقتصادي ومالي مباشر لصالح المربين وتحسين دخلهم، وذلك بالتكامل مع المشروع القومي "حياة كريمة"، بالإضافة إلى مساهمة هذا المشروع في دعم إنتاج الألبان للسوق المحلي وتعزيز الصناعات الغذائية ذات الصلة.

السيسي السيد القصير الألبان الثروة الحيوانية مصطفى الصياد

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