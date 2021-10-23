هل يتخلى الحاصلون على لقاح كورونا عن ارتداء الكمامة؟.. رد حاسم من الصحة

كتب- محمد نصار:

وجهت وزارة الصحة والسكان نصيحة مهمة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا المستجد بشأن ارتداء الكمامة.

وقالت الوزارة، في منشور توعوي لها، اليوم السبت، إنه يجب الالتزام بارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل وحتى بعد تلقي لقاح فيروس كورونا.

وطالبت الوزارة في منشورها، بالتأكد من أن الكمامة تغطي الأنف والفم جيدًا للوقاية من انتقال العدوى.