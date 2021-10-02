Masrawy logo white

مجلس الوزراء: الدولة تمضي قدما في استراتيجيتها لإحداث نقلة نوعية في التعليم العالي

03:31 م السبت 02 أكتوبر 2021
مجلس الوزراء: الدولة تمضي قدما في استراتيجيتها لإحداث نقلة نوعية في التعليم العالي

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

القاهرة- أ ش أ:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمضي قدماً في استراتيجيتها لإحداث نقلة نوعية في التعليم العالي على مختلف الأصعدة ووفق أعلى المعايير الدولية، مشيرا إلى حرص الدولة على التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية التي تطبق نظام التوأمة مع الجامعات الدولية ذات التصنيف العالمي المتقدم.

وأوضح أن ذلك يضفي على التعليم الجامعي المزيد من التنوع في التخصصات، ويوفر بيئة تعليمية تجمع بين التأهيل العلمي والنظري والتدريب الميداني، بما ينعكس على ثقل خبرات ومهارات طلاب هذه الجامعات ويتوافق مع متطلبات سوق العمل.

جاء ذلك في الجزء الثاني من الفيديو الذى نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ضمن سلسلة فيديوهات "الجامعات الأهلية.. مستقبل بناء الإنسان" حيث سلط هذا الجزء الضوء على جامعة العلمين الدولية.

وأوضح الفيديو أن جامعة العلمين الدولية تعد إحدى جامعات الجيل الرابع التي دخلت الخدمة العام الدراسي الماضي، بعدة تخصصات تتضمن مجموعة من البرامج، أبرزها علوم وهندسة الحسابات، وعلوم الهندسة، والفنون والتصميم، ومجال الأعمال، والدراسات القانونية، وعلوم الصيدلة، وطب الأسنان، وعلوم الصحة العامة الذي يتم تدريسه لأول مرة بالجامعة خلال هذا العام.

واستعرض الفيديو آراء عدد من طلاب الجامعة، حول أسباب التحاقهم بها، والذين أكدوا على أن الجامعة توفر لهم العديد من الميزات كغيرها من الجامعات الدولية الكبرى، ومنها توفير طاقم مميز من الأساتذة، فضلاً عن قلة أعداد الطلاب بالمدرجات والمعامل، بما يساعدهم على استيعاب المعلومات بشكل أفضل.

كما أشاد الطلاب بتوفير الجامعة ، تدريبات عملية لهم أثناء الدراسة بالعديد من المواقع والشركات والكبرى، فضلاً عن المشاركة ببعض المسابقات الدولية كمسابقة ACM-ICPC العالمية، وذلك بهدف اكتساب الطلاب للخبرات الخارجية، وضمان تأهيلهم بشكل جيد لسوق العمل بعد التخرج.​

هذا المحتوى من

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجلس الوزراء التعليم العالي التعليم الجامعي

الخبر التالى:

وزير التعليم العالي يشارك في الدورة الـ 18 لمنتدى العلوم والتكنولوجيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
738

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

809

متعافون اليوم

303783

إجمالي الإصابات

17294

إجمالي الوفيات

256467

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| لأول مرة في التاريخ.. عاصفة استوائية تتحول لإعصار من الدرجة الأولى تضرب دولتين عربيتين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا