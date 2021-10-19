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بدء حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي بحضور رئيس الوزراء - صور

08:15 م الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:
تصوير هاني رجب:

بدأت مساء الثلاثاء، فعاليات حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي بقصر القبة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وعدد من الوزراء وضيوف الشرف من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يشهد الحفل إعلان أسماء الفائزين الثلاثة فى فئات الجائزة المختلفة، والتى تشمل جائزة التميز الفردى، وتتضمن: أفضل موظف حكومى، أفضل فريق عمل، إضافة إلى جائزة الابتكار والإبداع المؤسسى، وجائزة المواقع المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، فضلًا عن جائزة القيادات المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، وكذا جائزة المؤسسة المتميزة.

جوائز مصر للتميز الحكومي السيسي مصطفى مدبولى مجلس الوزراء

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