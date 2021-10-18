القاهرة: إطلاق أسماء عدد من الشهداء على المدارس

كتب- محمد نصار:

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة اللواء خالد عبدالعال، المحافظ، على إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن على بعض مدارس القاهرة.

وجاءت الأسماء كالتالي: (الشهيد أحمد عبدالوهاب علي إبراهيم على مدرسة المعادي الثانوية العسكرية بحي المعادي - الشهيد محمد يوسف محمد عل مدرسة بالدرب الأحمر - الشهيد رامى أحمد علي هلال على مدرسة رسمي لغات متميز بالتجمع القاهرة الجديدة - الشهيد مصطفى عبدالله ياسين على مدرسة مصر الحرة بكورنيش حلوان حي المعصرة - الشهيد عمرو عبدالمنعم إبراهيم أحمد خليل على مدرسة الحسينية الثانوية بالعباسية الوايلي)، كما تم إطلاق اسم الكتور. حسنين أبوزيد على مدرسة زهور مايو بنطاق حي 15 مايو.

وأشار المحافظ إلى أن إطلاق اسم الشهيد على المدارس هو فخر للمنشأة مؤكدًا أن القاهرة لم ولن تنسى أبدا شهداء الوطن وتسعى دائما لتكريم أسرهم الذين قدموا أغلى ما لديهم فداء للوطن.

وأضاف المحافظ أن نهج المحافظة هو وضع لوحات تذكارية داخل كل المدارس التى تحمل أسماء شهداء الوطن تتضمن نبذة عن الشهيد الذي تحمل المدرسة اسمه وصورة كبيرة له وتفاصيل تضحياته وظروف استشهاده ليكون نموذجا يحتذى به في الجيل الجديد.