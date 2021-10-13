الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته للمجر
كتب- يوسف عفيفي:
صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل منذ قليل إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة دول تجمع الفيشجراد مع مصر التي عقدت بالعاصمة المجرية بودابست".
وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة المجرية بودابست".
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