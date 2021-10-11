"صحة القاهرة": ضبط 400 ألف قرص أدوية بمخزن غير مرخص

كتب - أحمد جمعة:

تمكنت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، من ضبط مخزن غير مرخص تابع لصيدلية في منطقة الساحل يحتوى على مواد وأقراص مخدرة جدول ثالث.

قالت الدكتورة علا خطاب مدير الإدارة العامة للصيدلة بالقاهرة، إن الحملة تمكنت من ضبط مضبوطات تبلغ نحو ٤٠٠ ألف قرص وقيمة المضبوطات حوالي ٥٠٠ ألف جنيه.

أضافت أن المضبوطات عبارة عن أدوية مسجلة بوزارة الصحة في مكان غير مرخص ولا يحتوي على الاشتراطات اللازمة للتخزين مما يؤثر على صلاحيتها.

وناشدت الإدارة العامة للصيدلة، المواطنين بعدم شراء الأدوية التي يتم الإعلان عنها عبر المواقع الإلكترونية، وصفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لصعوبة التفرقة بين العبوات السليمة والمغسوسة، مشددة على عدم عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام أي أدوية.

من جانبه، قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، إن الإدارة العامة للصيدلة تعمل على ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالأدوية المهربة داخل السوق المصري.

وقال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تسعى لمتابعة كافة الصيدليات حرصا منها علي الالتزام بالتعليمات والحفاظ علي الدواء بالسوق وعدم تلاعب احد بالمواطنين.

ذكر رئيس القطاع أن ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضرورة ضبط سوق الدواء و منع المتاجرة بأدوية كورونا بالسوق السوداء.