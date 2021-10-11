غطاء سحابي ومنخفض موسمي.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس خلال الفترة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن منخفض السودان يمتد شمالا معلنا بداية فصل الخريف مناخيا حيث يعتبر منخفض السودان كتلة هوائية حارة تنشط خلال فصلي الخريف والربيع تمتد شمالا تصل إلى جمهورية مصر العربية بظواهر مختلفة ومتفاوتة الشدة.

وأضافت الهيئة: ترتفع درجات الحرارة على جنوب الصعيد لتتجاوز حاجز ٤٠ درجة كما يؤثر غطاء سحابي على شمال ووسط الصعيد وسيناء بسبب امتداد منخفض السودان الموسمي وزيادة نسبة الرطوبة قد تتساقط منة بعض الأمطار تكون غير مؤثرة.

وأوضحت الهيئة، أن الرؤية الأفقية تنخفض بسبب الشبورة المائية صباحا خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

وأشارت الهيئة إلى أن تدرجات الحرارة ترتفع حتى نهاية الأسبوع، حيث يكون الطقس حار مع تقدم ساعات النهار، وتكون الارتفاعات من درجة إلى درجتين على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد.

وتابعت الهيئة: درجات الحرارة ترتفع على جنوب الصعيد من 3 :4 درجات، ويكون الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار.​