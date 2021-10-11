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برلمانية عن تكريم أبناء الشهداء في أول يوم دراسة: "الدولة تحفظ الجميل"

02:26 ص الإثنين 11 أكتوبر 2021
برلمانية عن تكريم أبناء الشهداء في أول يوم دراسة: "الدولة تحفظ الجميل"

تكريم أبناء الشهداء

​​كتب- نشأت علي:

قالت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب، إن القوات المسلحة تضرب أروع الأمثلة في حفظ الجميل ودعم أسر الشهداء وذويهم، مشيدة بتكريم القوات المسلحة للطلبة من أبناء الشهداء في مدارسهم أول أيام الدراسة.

وأكدت سلامة، في بيان لها، اليوم الأحد، أنه باعتبارها زوجة الشهيد العقيد هاني سليمان من شهداء القوات المسلحة، ترى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعلم المصريين جميعًا كيفية حفظ الجميل، ودائمًا ما تثبت القوات المسلحة أنها سند لأبناء الوطن.

وأشادت سلامة، بتكريم القوات المسلحة ابنها محمود ابن الشهيد عقيد أركان حرب هاني سليمان، في أول يوم دراسي بمدرسته بمدينة بالزقازيق، وسط فخر واعتزاز بما قدمه شهداء الوطن من أجل تحقيق الأمن والأمان.

ووجهت سلامة، الشكر للرئيس السيسي وجميع قيادات القوات المسلحة على دعمهم الدائم لأسر الشهداء والاهتمام المستمر الذي يعكس حرص الدولة على أسر الشهداء.

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تكريم أبناء الشهداء مجلس النواب القوات المسلحة

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