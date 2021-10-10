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قرار من الصحة بشأن تكليف الصيادلة دفعة 2019

02:31 م الأحد 10 أكتوبر 2021
قرار من الصحة بشأن تكليف الصيادلة دفعة 2019

وزير الصحة الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

قررت وزارة الصحة والسكان، فتح باب تسجيل الرغبات لجميع الصيادلة دفعة 2019 اللذين لم يتم تكليفهم في الحركة الأساسية.

وقالت الوزارة في منشور لها اليوم الأحد، إن ذلك يأتي بناء على الاحتياجات الجديدة الواردة للصيادلة، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

كانت وزارة الصحة أعلنت فتح تسجيل الرغبات لتكليف جميع الصيادلة دفعة 2018، ودور يناير وفبراير 2019، الذين لم يتم تكليفهم في حركة 2020.

والتكليف الحكومي يتم لخريجي كليات الطب والصيدلة والتمريض وأطباء الأسنان داخل مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية حسب التقدير ومجموع الخريجين.

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وزارة الصحة الصيادلة الصيادلة دفعة 2019 هالة زايد

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