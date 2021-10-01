برلماني يعلن إصابته بفيروس كورونا: "من فضلكم تلقوا اللقاح"

كتب- نشأت علي:



‫أعلن النائب فريدي البياضي عن الحزب المصري الديمقراطي، تغيبه عن الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وكتب البياضي، منشورًا عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يعز عليّا أن أتغيب غدًا عن افتتاح دور الانعقاد الثان لمجلس النواب، بسبب الإصابة بڤيروس كورونا المستجد، والتي أرغمتني على الراحة الإجبارية وتلقّي علاج مكثّف. أعتذر لكل من حاول و يحاول التواصل معي ولم استطع الرد، وتمنياتي بالتوفيق لمجلس النواب الموقر، رئيسه المحترم ووكيليه وأمينه العام وزملائي الأعزاء".

وأضاف: "مازال أمامنا الكثير الذي ينتظره ويستحقه شعبنا الأصيل ووطننا الجميل.. إن كان في العمر بقية سألتحق بكم لمواصلة المسيرة، من فضلكم من فضلكم من فضلكم تلقّوا اللقاح ولا تستهينوا بأي من الإجراءات الاحترازية... أحتاج دعواتكم".