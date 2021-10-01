مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة "إيروفلوت" الروسية

مصنعة من الألومنيوم وتوفر الوقود.. أول صور لقطارات تالجو الإسبانية

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الجمعة، أولى الرحلات الجوية لشركة "إيروفلوت" الروسية، والقادمة من موسكو وعلى متنها 148 راكبا، وذلك بعد عودة الرحلات الروسية إلى مطار شرم الشيخ الدولي.

وقالت مصادر بالشركة المصرية للمطارات إنه تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه والذي يعد تقليدا دوليا للترحيب بقدوم أول رحلة، وقام فريق من العلاقات العامة باستقبال الركاب بالورود والهدايا التذكارية وتسهيل كافة إجراءات الوصول مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة في المطار وذلك للحفاظ على سلامة وصحة الركاب.

وأضافت الشركة أنه من المقرر أن تسير "إيروفلوت" رحلة يوميا إلى مطار شرم الشيخ الدولي قادمة من مطار شيريميتييفو في موسكو.​