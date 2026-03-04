

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافيك والفيديوهات حول حصاد الجهود الحكومية المبذولة لجذب أشهر الماركات العالمية لإنتاج الأجهزة المنزلية الكهربائية على أرض مصر خلال السنوات الثلاثة الماضية.

واستعرض في فيديو تحت عنوان: "طفرة في صناعة الأجهزة الكهربائية في مصر خلال ٣ سنوات"، عددًا من المصانع الجديدة والاتفاقيات الموقعة مع أبرز الشركات العالمية في ذلك المجال، ومن بينها ٥ مصانع لشركات عالمية تم افتتاحها على مدار السنوات الثلاثة الماضية، وهي: شركة "ميديا" الصينية التي بدأت في مارس ٢٠٢٣ التشغيل التجريبي لخط إنتاج غسالات الأطباق بمصنعها المقام بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإنتاج 1.5 مليون غسالة سنويًا، وباستثمارات 25 مليون دولار توفر 270 فرصة عمل.

كما تطرق فيديو مركز معلومات مجلس الوزراء، إلى افتتاح "هاير" الصينية في مارس 2024 مجمعًا صناعيًا باستثمارات 135 مليون دولار لإنتاج التليفزيونات والغسالات وأجهزة التكييف و الفريزر والثلاجات والصناعات المغذية لها، وبمكونات محلية تصل نسبتها إلى 70٪، وبطاقة إنتاجية تصل إلى مليون وحدة سنويًا.

وأشار المركز ، إلى تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مايو ٢٠٢٤، لتوسعات مصنع شركة "سامسونج" ببني سويف لإنتاج التلفزيونات والهواتف المحمولة والتابلت، والذي يوفر 5 آلاف فرصة عمل، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا باستثمارات 700 مليون دولار، كما افتتح رئيس الوزراء مصنع "بيكو" التركية بمدينة العاشر من رمضان في سبتمبر 2024، لإنتاج الثلاجات والبوتاجازات وغسالات الأطباق والشاشات الذكية باستثمارات 110 ملايين دولار، كما سيُنتج المصنع أجهزة لعلامات تجارية عالمية أخرى، مثل: ويرلبول، أريستون، إنديست، وهيتاشي.

وافتتح رئيس الوزراء أول مصنع لشركة "بوش" الألمانية في مصر لإنتاج البوتاجازات باستثمارات 55 مليون يورو في يونيو 2025، حيث يوفر المصنع حوالي 1000 فرصة عمل مع تصدير نصف الإنتاج إلى أستراليا وكندا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط.

وبالنسبة لاتفاقيات الجديدة، أشار المركز إلى أنه قد تم توقيع عقد شراكة بين "شارب" اليابانية ومجموعة العربي لتصنيع الثلاجات والديب فريزر في مصر في يوليو 2024، باستثمارات تُقدّر بنحو 50 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف وحدة سنويًا، بينما وقعت "هايسنس" الصينية عقدًا لإنشاء مصنع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج التلفزيونات وأجهزة التسجيل الصوتية والشاشات باستثمارات 38 مليون دولار في أغسطس 2024.

كما نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجرافيك يتضمن مؤشرات إيجابية رصدتها مؤسسة "موردور انتيلجنس" للأبحاث، والتي تتعاون مع أكثر من 4000 مؤسسة عالمية في أكثر من 20 قطاعًا صناعيًا، ونفذت ما يزيد على 6000 مشروع بحثي، والتي أشارت إلى نمو حجم سوق الأجهزة المنزلية في مصر في 2026 بقيمة بلغت4.1 مليار دولار، مع توقعات بنموها إلى 5.12 مليار دولار في عام 2031، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 4.51%، مدفوعة بنجاح الجهود الحكومية في جذب كبرى الشركات العالمية لإقامة مصانع لها على أرض مصر.