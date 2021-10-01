Masrawy logo white

تبدأ مساء اليوم.. ضعف المياه في 6 مناطق بالجيزة لمدة 24 ساعة

12:16 م الجمعة 01 أكتوبر 2021
تبدأ مساء اليوم.. ضعف المياه في 6 مناطق بالجيزة لمدة 24 ساعة

ضعف مياه الشرب

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن ضعف الخدمة في قرى (بني يوسف – الحرانية – زاوية مسلم - شبرامنت - طموه - المنوات) بمركز أبوالنمرس اعـتبارا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة 1 أكتوبر حتى الساعة 10 من مساء يوم السبت الموافق 2 أكتوبر 2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لأعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه أبو النمرس المرشحة حيث سيتم توقف المروق رقم (1) لمدة 24 ساعة لإجراء العمرة السنوية.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من تليفون أرضي.​

ضعف المياه الجيزة الصرف الصحي شركة مياه الشرب

الخبر التالى:

من اليوم.. هذه الفئات لا تخضع لمواعيد غلق المحال والكافيهات والمطاعم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
738

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

809

متعافون اليوم

303783

إجمالي الإصابات

17294

إجمالي الوفيات

256467

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| خصم من الراتب وشهادة "pcr" أسبوعيا.. الحكومة تعلن عقوبات الموظفين الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا